Résultat des législatives 2024 à Saint-Barthélemy-de-Vals (26240) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections est celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Barthélemy-de-Vals, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,16% des votes dans la commune. Une poussée à affiner néanmoins avec les 34,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 47,91% à l'époque.

20:58 - Un vote RN majoritaire à Saint-Barthélemy-de-Vals il y a une semaine Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le nombre de voix du candidat RN pourrait le faire gagner à Saint-Barthélemy-de-Vals. Un calcul qui semble coller avec les électeurs également conquis par le parti dans la zone depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 14 points qui peut toujours grimper.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Saint-Barthélemy-de-Vals ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection localement, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Saint-Barthélemy-de-Vals, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Barthélemy-de-Vals, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,14% des votants étant convaincus par son binôme, contre 34,20% pour Pierre Jouvet (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains (52,09%). C'est donc Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) qui l'emportait.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Saint-Barthélemy-de-Vals A en croire les dernières projections rendues publiques juste avant le second tour, l'extrême droite pourrait décrocher entre 210 et 250 députés à l'issue des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques électorales des territoires. Thibaut Monnier (Rassemblement National) a obtenu 41,75% des votes à Saint-Barthélemy-de-Vals dimanche 30 juin dernier, pour le premier round des législatives. En seconde position, Isabelle Pagani (Union de la gauche) décrochait 25,16%. Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) recevait 23,06% des électeurs. C'est aussi Thibaut Monnier qui terminait sur la première marche dans la 4ème circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 38,37%, devant Isabelle Pagani avec 26,27% et Emmanuelle Anthoine avec 23,98%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Barthélemy-de-Vals ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? À Saint-Barthélemy-de-Vals, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 70,36%, plus important de 14 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 603 inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy-de-Vals, 56,33% avaient en effet participé à l'élection, contre un taux de participation de 53,35% en 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 70,36% de participation lors de la 1ère étape des législatives 2024 à Saint-Barthélemy-de-Vals Ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Saint-Barthélemy-de-Vals, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Barthélemy-de-Vals s'élevait à 29,64%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,00% au premier tour et 49,59% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 24,09% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,34% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles est de nature à ramener les électeurs de Saint-Barthélemy-de-Vals dans les bureaux de vote.

17:29 - Saint-Barthélemy-de-Vals : démographie, élections et stratégies politiques À Saint-Barthélemy-de-Vals, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,38%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de familles propriétaires (79,13%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,9%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 863 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,46%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,13%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Barthélemy-de-Vals mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,49% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.