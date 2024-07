Résultat des législatives 2024 à Albon (26140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - 23,52% pour l'Union de la gauche à Albon Une autre incertitude qui entoure ces élections est celle du résultat de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'ensemble a récolté 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Albon, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,52% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 38,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 52,88% à l'époque.

20:58 - 22 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Albon La fraction d'électeurs du RN sera l'enseignement majeur pour ces législatives localement. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 22 points à Albon entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Albon ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être des chances de l'emporter. Aux législatives il y a deux ans à Albon, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 23,46% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 38,61% pour Pierre Jouvet (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 52,88%. Pierre Jouvet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score à Albon pour le RN aux élections législatives ? Grâce à 45,33% des suffrages, Thibaut Monnier (Rassemblement National) a pris la tête à Albon, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier round des législatives. Isabelle Pagani (Union de la gauche) et Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) suivaient en recevant, dans l'ordre, 23,52% et 19,4% des électeurs dans la ville. C'est aussi Thibaut Monnier qui arrivait en tête dans la 4ème circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 38,37%, devant Isabelle Pagani avec 26,27% et Emmanuelle Anthoine avec 23,98%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport aux européennes à Albon ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Comme expliqué dans le post précédent, le taux d'abstention au 1er round des législatives à Albon était de 29,88%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, sur les 1 455 personnes en âge de voter à Albon, 44,4% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 45,95% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Albon ? À Albon, l'un des facteurs clés des législatives est incontestablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation à Albon pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 70,12%, dimanche dernier. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,55% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 80,77% au premier tour, ce qui représentait 1 180 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,43% au premier tour et 47,15% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Albon ? Les enjeux de ce scrutin historique pourraient en effet ramener les citoyens d'Albon (26140) dans les bureaux de vote.

17:29 - Albon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population d'Albon sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,4% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,65%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 757 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,96%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Albon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,65% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.