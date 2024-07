Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-de-Galaure (26330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Châteauneuf-de-Galaure, qui va faire main basse les voix de la gauche ? Avec 28,06% des voix à l'échelle de l'Hexagone lors du premier tour des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Châteauneuf-de-Galaure, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 15,95% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 19,03% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 26 points à Châteauneuf-de-Galaure A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont grimpé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 26 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Châteauneuf-de-Galaure ? Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enjeu localement pour le second tour de ces législatives. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. A l'époque, aux législatives, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Châteauneuf-de-Galaure, grattant 13,66% des suffrages sur place, contre 47,45% pour Emmanuelle Anthoine (Les Républicains). Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote voyant également le binôme Les Républicains l'emporter, avec 72,43%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 27,57%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Châteauneuf-de-Galaure Grâce à 39,38% des suffrages, Thibaut Monnier (Rassemblement National) a pris la pôle position à Châteauneuf-de-Galaure, le 30 juin 2024 au soir du 1er round de l'élection législative. Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) recueillait 36,63%. Enfin, Isabelle Pagani (Front populaire) ramassait 15,95% des votants. Thibaut Monnier était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 38,37%, devant Isabelle Pagani avec 26,27% et Emmanuelle Anthoine avec 23,98%.

19:21 - Scrutins à Châteauneuf-de-Galaure : quelles conclusions tirer de l'abstention ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Les données montrent une participation de 76,28% au premier tour des élections législatives 2024 à Châteauneuf-de-Galaure, supérieure de 13 points à celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation représentait en effet 63,6% dans la commune de Châteauneuf-de-Galaure. Le taux de participation était de 60,77% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Châteauneuf-de-Galaure, la participation était de 76,28% lors de la 1ère étape des élections législatives L'abstention est indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Le pourcentage de participation à Châteauneuf-de-Galaure pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 76,28%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,53% au premier tour et 57,25% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Châteauneuf-de-Galaure ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 227 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,13% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 81,95% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 008 personnes. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Châteauneuf-de-Galaure ?

17:29 - Démographie et politique à Châteauneuf-de-Galaure, un lien étroit Dans la ville de Châteauneuf-de-Galaure, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,57% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 97 hab/km² et 29,52% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (20,99%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 731 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,63%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,31%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Châteauneuf-de-Galaure mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,24% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.