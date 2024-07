Résultat des législatives 2024 à Saint-Sorlin-en-Valloire (26210) – 2e tour [PUBLIE]

Une autre incertitude de ces élections est celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. L'attelage a réuni 28,06% des bulletins au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le matelas s'avère important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Sorlin-en-Valloire, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 18,66% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

Le résultat des législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN arrive vainqueur à Saint-Sorlin-en-Valloire ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections législatives 2024 sera en conséquence très observé. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de gagner ce scrutin localement. Lors des législatives à l'époque, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, grattant 20,37% des votes sur place, contre 39,81% pour Emmanuelle Anthoine (Les Républicains). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains avec 66,54% contre 33,46% pour les perdants. Emmanuelle Anthoine conservait donc son avance sur place.

Thibaut Monnier (Rassemblement National) a recueilli 39,58% des votes à Saint-Sorlin-en-Valloire le 30 juin dernier, lors du premier round de l'élection législative. En seconde position, Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) obtenait 34,73%. A la troisième position, Isabelle Pagani (Front populaire) captait 18,66% des votants. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription de la Drôme, Thibaut Monnier glanant cette fois 38,37%, devant Isabelle Pagani avec 26,27% et Emmanuelle Anthoine avec 23,98%.

En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? Le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 à Saint-Sorlin-en-Valloire a été de 74,1%, dépassant celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 59,29% des électeurs de Saint-Sorlin-en-Valloire avaient en effet participé au vote, contre une participation de 55,05% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter au second tour des législatives à Saint-Sorlin-en-Valloire ?

Le taux d'abstention est l'un des facteurs principaux de ces législatives 2024. 25,9% des électeurs de Saint-Sorlin-en-Valloire se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 46,24% au premier tour et 47,04% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 21,03% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,35% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat serait en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Sorlin-en-Valloire.