Résultat des législatives 2024 à Saint-Uze (26240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La Nupes a fait 53,03% au second tour il y a deux ans Une autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. Le bloc a récolté 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Uze, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 31,97% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à comparer néanmoins avec les 37,65% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 53,03% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Saint-Uze La fraction d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces législatives 2024. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive vainqueur à Saint-Uze ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Saint-Uze ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera ainsi très analysé. A l'inverse de l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Saint-Uze, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,54% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 37,65% pour Pierre Jouvet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 53,03%. Pierre Jouvet s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Thibaut Monnier (Rassemblement National) déjà devant avec 37,87% à Saint-Uze aux législatives Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Uze ont plébiscité Thibaut Monnier (Rassemblement National), qui a accumulé 37,87% des bulletins de vote. Isabelle Pagani (Union de la gauche) décrochait 31,97%. Ensuite, Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) obtenait 19,84% des électeurs. C'est aussi Thibaut Monnier qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 38,37%, devant Isabelle Pagani avec 26,27% et Emmanuelle Anthoine avec 23,98%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Saint-Uze ? Au cours des dernières consultations démocratiques, les 2 130 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Saint-Uze, le taux de participation au premier round des législatives 2024 était de 69,87%, dépassant de 12 points celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 1 294 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Uze avaient effectivement pris part à l'élection (soit 57,19%), contre une participation de 58,51% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Uze, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives 2024 sera un élément fort L'une des clés des élections législatives est à n'en pas douter l'abstention. Dans la ville, dimanche, 30,13% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,48% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,94% au deuxième tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,22% au premier tour et 49,56% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Uze ? Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Saint-Uze ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Uze : un éclairage démographique Dans les rues de Saint-Uze, le scrutin est en cours. Dotée de 1 041 logements pour 2 106 habitants, la densité de la commune est de 200 habitants/km². L'existence de 118 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (77,04%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 27,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,74%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2174,42 euros par mois. En somme, à Saint-Uze, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.