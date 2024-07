Résultat des législatives 2024 à Saint-Paul-lès-Romans (26750) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Paul-lès-Romans, qui vont élire les électeurs de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 19,59% des votes à Saint-Paul-lès-Romans. Un chiffre en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a lourdement avancé à Saint-Paul-lès-Romans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 21 points à Saint-Paul-lès-Romans entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Saint-Paul-lès-Romans Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi très observé pour le second tour de ces législatives 2024, à l'échelle locale. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Paul-lès-Romans, contrairement à 2022 ? Le RN n'a pas convaincu en revanche à Saint-Paul-lès-Romans il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 23,02% au premier tour, contre 26,13% pour Emmanuelle Anthoine (Les Républicains). Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Les Républicains (61,07% contre 38,93% pour LFI-PS-PC-EELV). Emmanuelle Anthoine remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Saint-Paul-lès-Romans A en croire les projections finales publiées dans les derniers jours de campagne, l'extrême droite pourrait s'assurer entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités électorales de chaque territoire. Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Saint-Paul-lès-Romans ont préféré Thibaut Monnier (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 44,12% des votes. Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) et Isabelle Pagani (Front populaire) suivaient avec respectivement 25,56% et 19,59% des électeurs. C'est aussi Thibaut Monnier qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 38,37%, devant Isabelle Pagani avec 26,27% et Emmanuelle Anthoine avec 23,98%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Saint-Paul-lès-Romans ? L'observation des derniers scrutins électoraux est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette localité. Comme spécifié dans la précédente publication, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à Saint-Paul-lès-Romans a atteint 25,12%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, sur les 1 469 inscrits sur les listes électorales à Saint-Paul-lès-Romans, 41,46% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 48,44% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 h.

18:35 - À Saint-Paul-lès-Romans, la participation a atteint 74,88% lors de la 1ère étape des législatives Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Paul-lès-Romans ? Dans la ville, 25,12% des électeurs ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 19,7% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,12% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,81% au premier tour. Au second tour, 51,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Paul-lès-Romans ? L'inflation dans le pays qui plombe le budget des ménages serait notamment capable de faire augmenter le pourcentage de participation à Saint-Paul-lès-Romans (26750).

17:29 - Les données démographiques de Saint-Paul-lès-Romans révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Paul-lès-Romans, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 893 habitants répartis dans 819 logements, cette ville présente une densité de 115 habitants par km². Ses 193 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 572 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,26%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,05% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,17% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 958,38 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Saint-Paul-lès-Romans incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.