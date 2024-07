Résultat des législatives 2024 à Clérieux (26260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a glané un peu plus de 28% des suffrages au niveau national contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,69% des voix à Clérieux. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 25,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On saura ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 37,08% à l'époque.

20:58 - 21 points gagnés en 2 ans par le RN à Clérieux Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont culminé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 21 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Clérieux ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera ainsi très observé. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les législatives avaient déjà abouti à un très gros démarrage pour le RN à l'époque à Clérieux. Dans la commune, c'est Véronique Stin qui arrivait en tête au premier tour avec 26,09%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) chez les électeurs avec 62,92%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,08%.

20:05 - Quel verdict à Clérieux pour le RN aux législatives ? Selon les projections des instituts communiquées d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR devrait s'arroger moins de 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient maintenir entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Avec 47,57% des bulletins de vote, Thibaut Monnier (Rassemblement National) a pris la pôle position à Clérieux, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Isabelle Pagani (Front populaire) et Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) suivaient en récupérant respectivement 20,69% et 20,18% des électeurs dans la ville. Thibaut Monnier était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 38,37%, devant Isabelle Pagani avec 26,27% et Emmanuelle Anthoine avec 23,98%.

19:21 - Scrutins à Clérieux : quels enseignements tirer de la participation ? L'étude des résultats des consultations politiques précédentes permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. À Clérieux, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 a atteint 28,09%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était effectivement hissé à 40,6% au niveau de Clérieux. Le taux d'abstention était de 48,26% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Clérieux ? À Clérieux, l'une des clés de ces législatives est à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Clérieux était de 28,09%. Pour le premier tour de la présidentielle, 23,09% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,27% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,87% au premier tour et 53,98% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Clérieux.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Clérieux Dans la ville de Clérieux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 13,54% et une densité de population de 149 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 230 €/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 723 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,86%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Clérieux mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,47% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.