Résultat de la législative à Rombas : en direct

12/06/22 17:18

Au fil des dernières années, les 9 933 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 6 654 inscrits sur les listes électorales à Rombas, 66,83% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 63,0% pour le round numéro deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.

À Rombas, le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur clé du scrutin législatif 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 34,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 32,37% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique sont notamment capables d'éloigner les habitants de Rombas (57120) des urnes.

Les habitants de Rombas prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? Les habitants de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30% des votes au premier tour à Rombas, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du "Parti de gauche" et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 26% et 23% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Rombas grâce à 52% des voix, laissant donc 48% des suffrages à Emmanuel Macron.