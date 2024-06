Résultat des législatives à Rosenau : l'élection 2024 en direct

À Rosenau, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement la participation. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,2% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,81% au premier tour, c'est-à-dire 1 194 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,61% au premier tour. Au second tour, 42,37% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Rosenau ? Les jeunes générations affichent souvent une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Rosenau ?

Pour voter, les citoyens de la localité pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Rosenau. Face à la performance du RN aux européennes, Emmanuel Macron a annoncé des élections législatives anticipées à Rosenau et dans tout l'Hexagone. La dernière fois que Jacques Chirac a dissous l'Assemblée en 1997, cela a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Quelles sont les prévisions pour cette année ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, du bloc de l'extrême-droite, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...) parviendra à obtenir le plus de suffrages à Rosenau ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.