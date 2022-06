Résultat de la législative à Ruelle-sur-Touvre : en direct

En direct

17:16 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Ruelle-sur-Touvre ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Ruelle-sur-Touvre. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. A la dernière élection présidentielle, à Ruelle-sur-Touvre, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 28,04% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,54%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position à 22,21% et Éric Zemmour à 5,4%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives à Ruelle-sur-Touvre L'un des critères essentiels du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation à Ruelle-sur-Touvre. L'inflation cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont par exemple en mesure de priver les isoloirs de leurs électeurs à Ruelle-sur-Touvre (16600). Lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,26% au sein de la ville, contre une participation de 74,59% au premier tour, soit 4 050 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Ruelle-sur-Touvre quel était le taux de la participation à Ruelle-sur-Touvre en 2017 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 7 438 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,29% au premier tour au niveau de Ruelle-sur-Touvre, à comparer avec un taux d'abstention de 53,77% pour le dernier round.