12/06/22 23:49

Le résultat des élections législatives 2022 à Saclay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Saclay. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 2915 électeurs de la 5ème circonscription de l'Essonne et habitant à Saclay. A l'échelle de la commune, Paul Midy a collecté 38% des votes. Il devance Cédric Villani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christophe Debon (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 29% et 12% des votes. Reste à déterminer si les citoyens des 9 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription de l'Essonne feront les mêmes choix que ceux de Saclay. Le taux de participation s'établit à 59% des citoyens enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saclay Cédric Villani Nouvelle union populaire écologique et sociale 38,20% 29,18% Paul Midy Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,53% 38,37% Michel Bournat Les Républicains 16,03% 11,86% Christophe Debon Rassemblement National 7,15% 12,04% Denise Barbarat Reconquête ! 3,86% 4,27% Marc Ronfard-Haret Droite souverainiste 1,38% 1,13% Didier Paxion Divers extrême gauche 1,35% 1,25% Anne-Christine Poisson Divers droite 0,82% 1,42% Benoît Odille Divers gauche 0,69% 0,47% Participation au scrutin Circonscription Saclay Taux de participation 57,57% 58,77% Taux d'abstention 42,43% 41,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,35% Nombre de votants 39 411 1 713

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saclay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Saclay ? Dans les 3 bureaux de vote de Saclay, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 17,42% des suffrages en avril dernier. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,34% et 1,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement viser 24,8% à Saclay pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saclay ? Les indications nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saclay au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Avec 40,02% des votes, à Saclay cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 17,42%, au-dessus de Marine Le Pen à 12,71% et Valérie Pécresse à 7,96%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Saclay La participation constituera incontestablement l'une des clés des élections législatives à Saclay. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 920 personnes en âge de voter dans la ville, 80,47% étaient allées voter. Le taux de participation était de 83,42% au premier tour, soit 2 436 personnes. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres pousser les citoyens de Saclay à se désintéresser du scrutin. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saclay à l'occasion des législatives ? Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 61,82% des personnes habilitées à participer à une élection à Saclay avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 52,18% pour le second round. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Deux heures de plus pour faire son devoir à Saclay Pour ce premier tour des élections législatives 2022, la cité de Saclay a obtenu une dérogation de deux heures repoussant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures au lieu de 18h et même 19h dans certaines villes. Un surplus bien utile pour les habitants qui auraient du mal à faire leur choix sur les 9 candidats opposés dans la seule circonscription du territoire.

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Saclay (91400) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 40,0% des votes au premier tour à Saclay. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,4% et 12,7% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saclay avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 75,5% des suffrages, laissant par conséquent 24,5% des suffrages à Marine Le Pen.