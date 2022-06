Résultat de la législative à Saint-André-les-Vergers : en direct

17:10 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-André-les-Vergers ?

Les indicateurs nationaux des dernières semaines rejailliront probablement à Saint-André-les-Vergers. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Or à Saint-André-les-Vergers, Emmanuel Macron achevait la course en première position de la dernière présidentielle avec 30,82% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 24,05%. Arrivaient ensuite, avec 19,39%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,94%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%.