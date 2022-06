Résultat de la législative à Saint-Cyprien : en direct

12/06/22 17:16

Le vote a débuté dès les premières heures du matin à Saint-Cyprien et il y a encore de la marge pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Cyprien ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,2% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 23,24% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple capable de détourner l'attention des électeurs de Saint-Cyprien du vote.

Lors de la dernière échéance, à Saint-Cyprien, Marine Le Pen terminait en pôle position au premier tour de l'élection avec 35,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,43%. Arrivaient ensuite Éric Zemmour avec 12,69% et Jean-Luc Mélenchon, quatrième à 12,66%. Les tendances nationales des dernières heures chambouleront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Saint-Cyprien seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 36% des votes au premier tour à Saint-Cyprien, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et Éric Zemmour avaient obtenu 22% et 13% des suffrages. Le choix des habitants de Saint-Cyprien était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (60% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 40% des suffrages.