Résultat des législatives 2024 à Elne : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Élections à Elne : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques d'Elne mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,19% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (28,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 3 154 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,10% et d'une population immigrée de 12,02% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Elne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,92% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.