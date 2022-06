Résultat de la législative à Saint-Denis : 2e tour en direct

11:06 - Les élections sont reparties à Saint-Denis ! Cent vingt minutes de plus pour voter ce soir

Les plus populaires des candidats du 1er tour sont sur la ligne de départ dans 2 circonscriptions pour ce 2e tour des législatives à Saint-Denis. Une configuration typique des grandes métropoles et villes de taille moyenne et qui n'est pas sans conséquence sur le résultat de ce scrutin. Avant toute chose, il faut que chaque habitant sache dans quelle circonscription il est inscrit. Et en second lieu, il faudra bien distinguer les résultats dans la métropole et les résultats dans chaque circonscriptionqui s'y rattachent. Ces derniers devraient être connus plus tard dans la soirée.