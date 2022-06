Résultat des législatives à Saint-Denis - Election 2022 (93200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Denis

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Denis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Saint-Denis La commune de Saint-Denis est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis (PUBLIE) 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 9895 citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis et demeurant à Saint-Denis. La participation s'élève à 39% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis (soit 3 871 votants). Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 3 autres communes qui lui sont rattachées. Au sein de la ville, Eric Coquerel a enregistré 57% des votes. Il précède Jeanne Dromard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Brand (Rassemblement National) qui reçoivent dans l'ordre 20% et 5% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Denis Eric Coquerel Nouvelle union populaire écologique et sociale 53,79% 57,21% Jeanne Dromard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,89% 19,69% Marie Brand Rassemblement National 7,23% 5,31% Madioula Aïdara Diaby Divers gauche 3,83% 3,41% Marianne Darmon Divers gauche 2,88% 3,43% Anne-Solenne Busch Reconquête ! 2,51% 2,09% François Péguillet Les Républicains 2,43% 1,56% Fouzia Zekri Divers gauche 2,37% 2,90% Mohamed-Jamil Abid Divers gauche 2,10% 1,64% Jérôme Hirigoyen Ecologistes 1,45% 0,79% Alain Aubry Divers extrême gauche 1,09% 1,08% Francois Deroche Divers centre 0,93% 0,69% Maïa Bahloul Divers extrême gauche 0,39% 0,21% Etienna Etienne Union des Démocrates et des Indépendants 0,09% 0,00% Olga Ede Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Denis Taux de participation 38,40% 39,12% Taux d'abstention 61,60% 60,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24% 1,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,52% Nombre de votants 25 819 3 871

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de bulletins de votes auprès des 37861 électeurs de Saint-Denis de la 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. A l'échelle de la ville, Stéphane Peu a collecté 64% des suffrages. Il devance Anaïs Brood (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Luc Colomas (Rassemblement National) qui obtiennent 9% et 8% des votes. La participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis atteint 34%. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Saint-Denis. Les électeurs de 2 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Denis Stéphane Peu Nouvelle union populaire écologique et sociale 62,85% 64,15% Anaïs Brood Ensemble ! (Majorité présidentielle) 9,05% 9,25% Luc Colomas Rassemblement National 8,39% 7,79% Bakary Soukouna Divers gauche 6,74% 6,71% Sinaa Thabet Les Républicains 3,53% 2,94% Brahim Chikhi Divers centre 3,51% 3,30% Aurélia Bardy Reconquête ! 2,13% 1,99% Agnès Renaud Divers extrême gauche 1,68% 1,77% Aurélien Pichard Ecologistes 1,26% 1,36% Jean-Christophe Brossard Divers extrême gauche 0,86% 0,73% Christelle Vétil Union des Démocrates et des Indépendants 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Denis Taux de participation 32,79% 33,93% Taux d'abstention 67,21% 66,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,65% Nombre de votants 18 080 12 848

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Denis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Quel résultat à Saint-Denis pour le bloc LFI-PS-EELV ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le 10 avril dernier si la présidentielle s'était déroulée seulement à Saint-Denis, le député de Marseille ayant atteint 61,13% des suffrages dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,91% et 1,11% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 4,02% à gauche de l'échiquier, et donc 65,15 en comptant les suffrages de Mélenchon. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Denis ? Lors de la dernière échéance, à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon avait pu grimper à meilleure place au premier tour de l'élection avec 61,13% des voix, devant Emmanuel Macron à 16,22%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 8,29% et Éric Zemmour, quatrième avec 3,09%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront sans doute modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN a dépassé les 19%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Saint-Denis demeure l'abstention La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Saint-Denis. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 56,02% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 66,11% au premier tour, ce qui représentait 31 325 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français cumulée avec les inquiétudes dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie, seraient par exemple susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Denis (93200). 11:30 - À Saint-Denis, les chiffres de l'abstention aux législatives 2022 seront un élément fort Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 44 782 personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Denis avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 34,48%), contre un taux de participation de 31,07% au round deux. 09:30 - Une plage horaire plus longue pour ces législatives à Saint-Denis Bonjour et bienvenue sur cette page sur les législatives à Saint-Denis. 2 circonscriptions scindent la commune et totalisent 26 candidats pour ce 1er tour de scrutin, ce dimanche 12 juin. Les lieux de vote fermeront leurs portes à 20 heures ce soir, un horaire décalé pour offrir au plus grand nombre d'électeurs de venir voter.

Législatives 2022 à Saint-Denis : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 61% des suffrages au premier tour à Saint-Denis. L'ex-député européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 16% et 8% des voix. Avec l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 79% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 21% des voix. La gauche rassemblée recevra-t-elle la confiance des électeurs de cette ville à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les votants de Saint-Denis (93200) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.