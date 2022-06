Résultat de la législative à Saint-Denis-lès-Bourg : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Denis-lès-Bourg sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Denis-lès-Bourg ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Saint-Denis-lès-Bourg au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. A l'issue du dernier vote de, à Saint-Denis-lès-Bourg, Emmanuel Macron avait pu grimper à meilleure place au 1er tour de l'élection avec 31,51% des voix, devant Marine Le Pen à 20,91%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 17,81% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,55%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Denis-lès-Bourg ? À Saint-Denis-lès-Bourg, la participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le conflit ukrainien est en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Denis-lès-Bourg. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 75,67% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 78,95% au premier tour, soit 3 630 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Denis-lès-Bourg lors des élections législatives ? L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, sur les 4 535 inscrits sur les listes électorales à Saint-Denis-lès-Bourg, 52,37% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 46,88% pour le tour deux. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Saint-Denis-lès-Bourg ? On vote déjà depuis plusieurs heures à Saint-Denis-lès-Bourg et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Denis-lès-Bourg

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Denis-lès-Bourg comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Éric Lahy Divers extrême gauche Xavier Breton Les Républicains Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National Michael Mendes Droite souverainiste Julien Bellon Reconquête ! Eliane Armenjon Ecologistes Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Saint-Denis-lès-Bourg : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32% des voix au premier tour à Saint-Denis-lès-Bourg, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de l'élection présidentielle de 2022 et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21% et 18% des votes. Le choix des administrés de Saint-Denis-lès-Bourg était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (65% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 35% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour avoir la majorité de l'Assemblée ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Denis-lès-Bourg à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.