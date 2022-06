Résultat de la législative à Saint-Didier-en-Velay : en direct

12/06/22 11:28

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Didier-en-Velay ( Haute-Loire ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31,4% des voix au premier tour à Saint-Didier-en-Velay. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,9% et 15,9% des suffrages. Le choix des électeurs de Saint-Didier-en-Velay était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (52,9% des voix), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 47,1% des votes.