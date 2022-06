Résultat de la législative à Saint-Éloy-les-Mines : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Éloy-les-Mines sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Éloy-les-Mines. En direct 18:15 - Le bloc de gauche est arrivée sur la 2e marche la semaine passée à Saint-Éloy-les-Mines Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 23,75% à Saint-Éloy-les-Mines avant le premier tour des élections législatives. Soit la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la commune. Son postulant a enregistré 31,27% des suffrages le 12 juin dernier sur place. Ce qui avait tout de même offert la deuxième position à la Nupes. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Les Républicains à Saint-Éloy-les-Mines ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle du pays ont tendance à masquer des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Saint-Éloy-les-Mines. Grâce à 34,56% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Saint-Éloy-les-Mines au soir du premier round des élections législatives le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National reçoivent 31,27% et 18,57% des voix. 13:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2ème tour des législatives, un élément important à Saint-Éloy-les-Mines ? Les jeunes montrent couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour le second tour des élections législatives ? Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 2868 électeurs de Saint-Éloy-les-Mines avaient pris part au vote au premier tour (soit 46,41%), contre une participation de 42,54% pour le deuxième round. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second round, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Saint-Éloy-les-Mines ! A quelle heure ferment les bureaux de vote ? Si vous êtes toujours indécis concernant les prétendants finalistes de ce second volet dans la seule circonscription de Saint-Éloy-les-Mines, gardez vos nerfs. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Éloy-les-Mines - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Éloy-les-Mines aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Christine Pirès Beaune Nouvelle union populaire écologique et sociale Karina Monnet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Éloy-les-Mines - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Éloy-les-Mines

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Éloy-les-Mines Christine Pirès Beaune (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 41,84% 31,27% Karina Monnet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,81% 10,34% Isabelle Dupré Rassemblement National 16,40% 18,57% Sylvain Durin Les Républicains 15,30% 34,56% Aurélien Chabrier Reconquête ! 2,45% 1,41% Marie-Paule Lacombe Divers droite 1,39% 0,78% Franck Truchon Divers extrême gauche 1,39% 1,18% Nicole Frezouls-Le Pont Ecologistes 1,32% 1,25% Jean-Pierre Félix Droite souverainiste 1,01% 0,63% Kenny Berthon Divers gauche 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Éloy-les-Mines Taux de participation 54,41% 48,04% Taux d'abstention 45,59% 51,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 0,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,92% Nombre de votants 49 000 1 300

Le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Éloy-les-Mines est tombé. À Saint-Éloy-les-Mines, les 2706 habitants votant dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme se sont tournés vers la candidature Les Républicains. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 137 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Éloy-les-Mines. Le niveau de la participation parmi les citoyens inscrits dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme s'établit à 48%. Au sein de la commune, Sylvain Durin a effectivement obtenu 35% des voix. Il devance Christine Pirès Beaune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Isabelle Dupré (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 31% et 19% des voix.

Législatives 2022 à Saint-Éloy-les-Mines : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 793 électeurs de Saint-Éloy-les-Mines seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,8% des suffrages au premier tour à Saint-Éloy-les-Mines, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,3% et 16,3% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Éloy-les-Mines était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (58,5% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 41,5% des suffrages. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?