En direct

19:35 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Saint-Éloy-les-Mines ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Saint-Éloy-les-Mines, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait cumulé 16,25% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,79% et 1,63% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 19,67% à Saint-Éloy-les-Mines pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Saint-Éloy-les-Mines, des sondages tout aussi valables qu'en France ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces dynamiques des dernières heures rejailliront sans doute sur les législatives à Saint-Éloy-les-Mines dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Éloy-les-Mines cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 35,82% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 21,3%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,25% et Jean Lassalle à 5,54%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Saint-Éloy-les-Mines reste l'abstention Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Éloy-les-Mines ? L'inflation, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient en mesure d'inciter les électeurs de Saint-Éloy-les-Mines (63700) à se désintéresser du scrutin. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 28,94% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 29,62% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Saint-Éloy-les-Mines ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, pendant les législatives, sur les 2 868 personnes en âge de voter à Saint-Éloy-les-Mines, 57,46% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 53,59% au deuxième tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.