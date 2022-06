Résultat de la législative à Saint-Étienne-des-Oullières : 2e tour en direct

18:39 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a sept jours dans la ville ?

Les inscrits de Saint-Étienne-des-Oullières avaient concédé 16,4% de leurs suffrages au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la 1re manche de l'élection législative 2022. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,42%, 4,14%, 1,2% et 1,36% en avril. Ce sont donc 19,12% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Étienne-des-Oullières.