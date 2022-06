En direct

20:00 - Sur quel candidat vont se porter les voix de gauche à Saint-Étienne-des-Oullières ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces législatives, à Saint-Étienne-des-Oullières comme dans toute la France. Le candidat LFI avait enregistré 12,42% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,14% et 1,2% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 17,76% à Saint-Étienne-des-Oullières pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Étienne-des-Oullières ? Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière élection à Saint-Étienne-des-Oullières avec 31,25% des suffrages exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 28,77%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 12,42% et Éric Zemmour à 8,06%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute modifier ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Pour rappel la majorité a baissé à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces élections législatives à Saint-Étienne-des-Oullières L'un des critères clés du scrutin législatif sera sans aucun doute le taux d'abstention à Saint-Étienne-des-Oullières. La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences en matière énergétique et économique sont capables de détourner l'attention des habitants de Saint-Étienne-des-Oullières (69460) de leur devoir civique. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 735 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,97% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,44% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Saint-Étienne-des-Oullières ? Au cours des dernières années, les 2 257 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, parmi les 1 611 personnes en âge de voter à Saint-Étienne-des-Oullières, 60,46% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 56,18% au round deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.