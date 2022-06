Résultat de la législative à Saint-Étienne-du-Bois : en direct

12/06/22 11:01

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Étienne-du-Bois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:01 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Saint-Étienne-du-Bois La commune de Saint-Étienne-du-Bois ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 8 candidats se présentent pour cette élection législative à Saint-Étienne-du-Bois soit moins en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront communiqués à compter de 20 heures dans ces lignes.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Étienne-du-Bois comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Éric Lahy Divers extrême gauche Xavier Breton Les Républicains Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National Michael Mendes Droite souverainiste Julien Bellon Reconquête ! Eliane Armenjon Ecologistes Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Saint-Étienne-du-Bois : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-Étienne-du-Bois (01) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 28% des votes au premier tour à Saint-Étienne-du-Bois. L'ancien banquier de chez Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 14% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Saint-Étienne-du-Bois avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 52% des votes, laissant donc 48% des voix à Marine Le Pen.