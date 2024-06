Résultat des législatives à Saint-Georges-les-Bains : l'élection 2024 en direct

12:07 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Georges-les-Bains ?

L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 37,8% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Georges-les-Bains (Ardèche), à comparer avec une abstention de 41,74% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,4% au premier tour. Au second tour, 48,0% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.