Résultat des législatives 2024 à Soyons (07130) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Soyons, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va obligatoirement donner une des directions de ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a rassemblé 28,06% des voix au niveau du pays dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Soyons, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 23,04% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 23,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite n'a pas progressé à Soyons ces 2 dernières années L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Soyons semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Le résultat en faveur de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 au niveau local. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a une chance de s'imposer. Avec 17% à Soyons, le Rassemblement national était en revanche devancé par les 35,81% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket La République en Marche (64,24% contre 35,76% pour Nupes). Olivier Dussopt conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Soyons Avec 34,89% des votes, Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Soyons, le 30 juin 2024 lors du premier tour de l'élection législative. Laurence Heydel Grillere (Majorité présidentielle) et Michèle Victory (Union de la gauche) suivaient en obtenant 23,12% et 23,04% des électeurs à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Vincent Trebuchet accumulant cette fois 35,75%, devant Michèle Victory avec 24,97% et Laurence Heydel Grillere avec 17,43%.

19:21 - Législatives 2024 à Soyons : un taux de participation inédit ? Au fil des dernières années, les 2 348 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. À Soyons, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 73,71%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 60,73% des inscrits sur les listes électorales de Soyons, contre un taux de participation de 57,2% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Soyons, la participation était de 73,71% lors du 1er round des élections législatives 2024 À Soyons, l'un des critères décisifs des élections législatives 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. 26,29% des électeurs de Soyons ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,51% au premier tour. Au second tour, 49,6% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,12% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 16,58% au premier tour.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Soyons Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e manche des législatives à Soyons comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 295 habitants répartis dans 1 108 logements, cette localité présente une densité de 279 habitants par km². Avec 187 entreprises, Soyons se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 35,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,96%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 061 euros/an. À Soyons, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.