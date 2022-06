Résultat de la législative à Saint-Georges-les-Bains : en direct

12/06/22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Georges-les-Bains sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:06 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Georges-les-Bains ? Pour ces élections législatives de 2022 à Saint-Georges-les-Bains, les 2 bureaux de vote (de Maison Communale à Maison Communale) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Georges-les-Bains

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Georges-les-Bains comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Severine Gineys Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie Élisabeth Flach Reconquête ! Erick Le Loher Droite souverainiste Hervé Saulignac Divers gauche Boris Tzaprenko Ecologistes Muriel Vander Donckt Divers extrême gauche Michel Valla Divers droite Céline Porquet Rassemblement National Pascal Chambonnet Divers extrême gauche Clara Madeira Régionaliste

Législatives 2022 à Saint-Georges-les-Bains : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Saint-Georges-les-Bains (07800) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour remporter une majorité à l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Saint-Georges-les-Bains. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 16% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Georges-les-Bains avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 58% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 42% des suffrages.