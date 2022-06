En direct

20:00 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Saint-Germain-du-Bois ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Germain-du-Bois, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait obtenu 14,5% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,24% et 2,67% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 20,41% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Germain-du-Bois ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Saint-Germain-du-Bois dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Or à Saint-Germain-du-Bois, Marine Le Pen glanait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 31,2% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,43%. On trouvait plus loin, avec 14,5%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,87%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Saint-Germain-du-Bois, la grande inconnue de ces législatives reste la participation À Saint-Germain-du-Bois, l'une des clés du scrutin législatif sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à favoriser l'abstention à Saint-Germain-du-Bois (71330). En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,37% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 25,87% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives, un élément fort à Saint-Germain-du-Bois ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, parmi les 1 452 personnes en âge de voter à Saint-Germain-du-Bois, 54,06% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,76% pour le second tour.