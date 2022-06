Résultat de la législative à Saint-Germain-Laprade : en direct

12/06/22 11:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-Laprade sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Germain-Laprade ? Les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Germain-Laprade devraient être dévoilés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on apprendra assez vite qui des 8 candidats est qualifié pour le deuxième tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Germain-Laprade

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Germain-Laprade comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Loire

Tête de liste Liste Dominique Samard Ecologistes Cécile Gallien Ensemble ! (Majorité présidentielle) Isabelle Valentin Les Républicains Emmanuelle Poumeau de Lafforest Reconquête ! Suzanne Fourets Rassemblement National Electre Dracos Divers extrême gauche Virginie Leger-Portal Ecologistes Celline Gacon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Saint-Germain-Laprade : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Saint-Germain-Laprade (43700) seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature iront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 24,95% des voix au premier tour à Saint-Germain-Laprade. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,66% et 18,70% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Germain-Laprade avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 54,64% des votes, laissant par conséquent à Marine Le Pen 45,36% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?