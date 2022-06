Résultat de la législative à Saint-Gervais-les-Bains : 2e tour en direct

19/06/22 12:20

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Gervais-les-Bains sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Gervais-les-Bains. En direct 12:20 - C'est parti à Saint-Gervais-les-Bains ! La ville de Saint-Gervais-les-Bains n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine se soumettent au vote pour cette deuxième manche de l'élection législative à Saint-Gervais-les-Bains. Les résultats seront communiqués dès 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Gervais-les-Bains - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Gervais-les-Bains aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Xavier Roseren Ensemble ! (Majorité présidentielle) Dominique Martin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Gervais-les-Bains - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Gervais-les-Bains

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Gervais-les-Bains Xavier Roseren (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,68% 34,63% Dominique Martin (Ballotage) Rassemblement National 19,19% 16,92% Ahmed Lounis Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,40% 19,26% Stéphane Lagarde Ecologistes 7,81% 8,57% Xavier Chantelot Les Républicains 6,57% 6,10% Virginie Duvillard Reconquête ! 4,60% 3,93% Charles Prats Union des Démocrates et des Indépendants 3,82% 3,18% Valérie Dugerdil Régionaliste 2,95% 2,96% Laurence Mény Droite souverainiste 1,45% 1,59% Sylvain Socquet-Juglard Ecologistes 1,12% 1,19% Noémie Plumier Ecologistes 0,95% 1,24% Alexandre Demeure Divers extrême gauche 0,45% 0,44% Participation au scrutin Circonscription Saint-Gervais-les-Bains Taux de participation 44,62% 46,86% Taux d'abstention 55,38% 53,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,43% Nombre de votants 36 319 2 314

Le résultat de la législative à Saint-Gervais-les-Bains est tombé. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 4938 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie et habitant à Saint-Gervais-les-Bains. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription atteint 47%, ce qui représente 2 314 votants. Dans la ville, Xavier Roseren a amassé 35% des suffrages. Ahmed Lounis (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Dominique Martin (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 19% et 17% des suffrages. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie découlera des choix des électeurs des 31 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Saint-Gervais-les-Bains : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 31,7% des voix au premier tour à Saint-Gervais-les-Bains, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,2% et 16,0% des voix. Le choix des électeurs de Saint-Gervais-les-Bains était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,1% des voix), laissant par conséquent 36,9% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ?