Résultat de la législative à Saint-Gervais-les-Bains : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Gervais-les-Bains sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:11 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Saint-Gervais-les-Bains ? La cité de Saint-Gervais-les-Bains n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 12 candidats se présentent pour cette élection législative à Saint-Gervais-les-Bains soit plus en moyenne que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus dès 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Gervais-les-Bains

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Gervais-les-Bains comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Virginie Duvillard Reconquête ! Stéphane Lagarde Ecologistes Xavier Roseren Ensemble ! (Majorité présidentielle) Valérie Dugerdil Régionaliste Charles Prats Union des Démocrates et des Indépendants Dominique Martin Rassemblement National Ahmed Lounis Nouvelle union populaire écologique et sociale Alexandre Demeure Divers extrême gauche Laurence Mény Droite souverainiste Noémie Plumier Ecologistes Xavier Chantelot Les Républicains Sylvain Socquet-Juglard Ecologistes

Législatives 2022 à Saint-Gervais-les-Bains : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 31,7% des voix au premier tour à Saint-Gervais-les-Bains, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,2% et 16,0% des voix. Le choix des électeurs de Saint-Gervais-les-Bains était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,1% des voix), laissant par conséquent 36,9% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ?