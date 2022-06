Résultat de la législative à Saint-Hilaire-du-Harcouët : en direct

10:58 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Hilaire-du-Harcouët ?

Les résultats des législatives 2022 à Saint-Hilaire-du-Harcouët seront normalement divulgués dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra assez rapidement qui des 11 candidats aura son billet pour le second tour.