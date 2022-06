Résultat de la législative à Saint-Jacques-sur-Darnétal : 2e tour en direct

19/06/22 18:16

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Jacques-sur-Darnétal sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Jacques-sur-Darnétal. En direct 18:16 - Le bloc de gauche était arivée en 2e position il y a sept jours à Saint-Jacques-sur-Darnétal Un total de 26,05% des votes pouvait être estimé pour la Nupes avant ces législatives à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Soit le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés a enregistré 23,14% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position. 15:30 - À Saint-Jacques-sur-Darnétal, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien évidemment tenir compte des particularités locales, comme à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Avec 33,26% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Jacques-sur-Darnétal lors du 1er tour des législatives dimanche 12 juin. Elle est suivie par les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui récupèrent respectivement 23,14% et 20,01% des suffrages. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Saint-Jacques-sur-Darnétal ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,16% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une participation de 83,96% au premier tour, c'est-à-dire 1911 personnes. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Le week-end dernier, 60,72% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Jacques-sur-Darnétal avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le député de Saint-Jacques-sur-Darnétal sera dévoilé ce 19 juin au soir C'est donc reparti pour ces législatives à Saint-Jacques-sur-Darnétal, avec le second round en cours depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les finalistes qui s'affrontent pour devenir député. Les 2276 votants de Saint-Jacques-sur-Darnétal ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Jacques-sur-Darnétal - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Jacques-sur-Darnétal aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Jacques-sur-Darnétal - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Jacques-sur-Darnétal

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jacques-sur-Darnétal Annie Vidal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 33,26% Sébastien Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,13% 23,14% Bastien Holingue Rassemblement National 19,39% 20,01% Jonas Haddad Les Républicains 13,13% 11,01% Maxence Briquet Reconquête ! 4,02% 3,20% Catherine Depitre Divers gauche 3,97% 4,46% Dorian Le Bay Divers 1,92% 2,08% Nathalie Letort Droite souverainiste 1,46% 1,12% Jean-Claude Garault Divers extrême gauche 1,02% 1,41% Jody Horcholle Divers centre 0,44% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jacques-sur-Darnétal Taux de participation 53,79% 60,72% Taux d'abstention 46,21% 39,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64% 2,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,65% Nombre de votants 51 262 1 385

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Jacques-sur-Darnétal a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime, les 2281 habitants de Saint-Jacques-sur-Darnétal ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 2ème circonscription de la Seine-Maritime s'élève à 61%, ce qui représente 1 385 votants. Annie Vidal a amassé 33% des voix au sein de la localité. Elle devance Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bastien Holingue (Rassemblement National) qui captent dans l'ordre 23% et 20% des voix. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 86 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Saint-Jacques-sur-Darnétal.

Législatives 2022 à Saint-Jacques-sur-Darnétal : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34,8% des votes au premier tour à Saint-Jacques-sur-Darnétal, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,7% et 15,8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Jacques-sur-Darnétal gratifié de 63,8% des votes, abandonnant donc à Marine Le Pen 36,2% des votes. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Saint-Jacques-sur-Darnétal (76160) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ?