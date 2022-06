Résultat des législatives à Saint-Jacques-sur-Darnétal - Election 2022 (76160) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Jacques-sur-Darnétal

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jacques-sur-Darnétal est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative à Saint-Jacques-sur-Darnétal. A l'occasion du 1er tour des législatives 2022, les habitants de Saint-Jacques-sur-Darnétal enregistrés dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime ont pris parti pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste encore à savoir si les habitants des 86 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de la Seine-Maritime voteront comme ceux de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Annie Vidal a amassé 33% des suffrages. Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bastien Holingue (Rassemblement National) obtiennent respectivement 23% et 20% des votes. Le taux d'abstention s'établit à 39% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jacques-sur-Darnétal Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 33,26% Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,14% 23,14% Bastien Holingue Rassemblement National 19,39% 20,01% Jonas Haddad Les Républicains 13,13% 11,01% Maxence Briquet Reconquête ! 4,02% 3,20% Catherine Depitre Divers gauche 3,97% 4,46% Dorian Le Bay Divers 1,92% 2,08% Nathalie Letort Droite souverainiste 1,46% 1,12% Jean-Claude Garault Divers extrême gauche 1,02% 1,41% Jody Horcholle Divers centre 0,44% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jacques-sur-Darnétal Taux de participation 53,79% 60,72% Taux d'abstention 46,21% 39,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 2,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,65% Nombre de votants 51 261 1 385

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Jacques-sur-Darnétal sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Quel résultat à Saint-Jacques-sur-Darnétal pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 15,83% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Jacques-sur-Darnétal le dimanche 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,03% et 1,87% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 22,73% à Saint-Jacques-sur-Darnétal pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saint-Jacques-sur-Darnétal ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Jacques-sur-Darnétal, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 34,76% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 22,73%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,83% et Éric Zemmour à 5,78%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% des électeurs à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute infléchir ce tableau à Saint-Jacques-sur-Darnétal, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Saint-Jacques-sur-Darnétal reste la participation Le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Le conflit militaire ukrainien ainsi que ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz sont de nature à de faire baisser la participation à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Au second tour de la présidentielle, 85,16% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,96% au premier tour, soit 1 911 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Saint-Jacques-sur-Darnétal, les chiffres de la participation lors des élections législatives 2022 seront un élément déterminant Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 55,71% au premier tour au sein de Saint-Jacques-sur-Darnétal, à comparer avec une abstention de 44,46% au tour deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Jacques-sur-Darnétal ? Pour ces élections législatives à Saint-Jacques-sur-Darnétal, les 2 bureaux de vote (de Espace Gabrielle et Bernard Deneuve à Ecole Duval Legay) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Saint-Jacques-sur-Darnétal : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34,8% des votes au premier tour à Saint-Jacques-sur-Darnétal, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,7% et 15,8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Jacques-sur-Darnétal gratifié de 63,8% des votes, abandonnant donc à Marine Le Pen 36,2% des votes. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Saint-Jacques-sur-Darnétal (76160) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ?