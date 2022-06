Résultat de la législative à Saint-James : en direct

12/06/22 11:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-James sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:14 - Les votants de Saint-James ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-James et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-James

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-James comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Anne-Marie Lair Ecologistes Thomas Journel Divers gauche Cédric Bazincourt Droite souverainiste Bertrand Sorre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patrick Grimbert Nouvelle union populaire écologique et sociale Denis Féret Reconquête ! Mai Tran Divers extrême gauche Valérie Gouzien Ecologistes Marie-Françoise Kurdziel Rassemblement National Florence Filuzeau Ecologistes Erwan Toullec Dufour Les Républicains

Législatives 2022 à Saint-James : les enjeux

Les habitants de Saint-James reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 33,4% des votes au premier tour à Saint-James, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27,7% et 13,6% des voix. Le choix des citoyens de Saint-James était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55,6% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 44,4% des suffrages.