Résultat de la législative à Saint-Jean-de-Braye : en direct

En direct

17:07 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Jean-de-Braye ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection à l'Elysée à Saint-Jean-de-Braye avec 30,01% des suffrages, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 24,96%, au-dessus de Marine Le Pen à 19,06% et Yannick Jadot à 6,11%. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être chambouler ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Jean-de-Braye ? La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Saint-Jean-de-Braye. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 28,13% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 26,44% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Saint-Jean-de-Braye (45800).

11:30 - La participation aux élections législatives à Saint-Jean-de-Braye va-t-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 57,66% au premier tour des électeurs de Saint-Jean-de-Braye. L'abstention était de 50,25% pour le second round.