Résultat de la législative à Saint-Julien-les-Villas : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Julien-les-Villas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Julien-les-Villas ? Lors de la dernière échéance, à Saint-Julien-les-Villas, Emmanuel Macron terminait en tête de l'élection avec 28,77% des voix, devant Marine Le Pen à 27,27%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 17,54% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,81%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront peut-être ce paysage lors des législatives à Saint-Julien-les-Villas, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. 14:30 - À Saint-Julien-les-Villas, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? À Saint-Julien-les-Villas, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives. L'inflation pourrait potentiellement détourner l'attention des électeurs de Saint-Julien-les-Villas du vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 27,58% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 26,38% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation à Saint-Julien-les-Villas va-t-elle encore baisser aux législatives ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Lors des dernières élections législatives, 58,56% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Julien-les-Villas avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,54% au dernier round. 09:30 - Les données clés des élections législatives à Saint-Julien-les-Villas Si jamais vous tâtonnez encore sur les 9 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Saint-Julien-les-Villas, prenez votre temps. Les 5 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Julien-les-Villas

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Julien-les-Villas comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste Romain Vallée Divers extrême gauche Sébastien Riglet Divers centre Isabelle Puff Droite souverainiste Evelyne Henry Rassemblement National Sébastien Beaufumé Ecologistes Salomé Fontaine-Garcia Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sarah Fraincart Nouvelle union populaire écologique et sociale Etienne Ignatovitch Reconquête ! Valérie Bazin-Malgras Les Républicains

Législatives 2022 à Saint-Julien-les-Villas : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 28,77% des suffrages au premier tour à Saint-Julien-les-Villas, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 27,27% et 17,54% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Julien-les-Villas avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 55,29% des suffrages, laissant donc 44,71% des votes à Marine Le Pen. Le président récemment réélu aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée au regard des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Julien-les-Villas (10) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.