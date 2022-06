En direct

19:25 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Saint-Just-le-Martel ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Saint-Just-le-Martel comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 17,67% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,09% et 2,52% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 24,28% à Saint-Just-le-Martel pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Just-le-Martel ? Le président sortant avait obtenu 27,76% des voix à Saint-Just-le-Martel, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du FN cumulait 25,24% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,67% (contre 22%). Les indications nationales des dernières heures infléchiront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives à Saint-Just-le-Martel. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces élections législatives à Saint-Just-le-Martel Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère fort du scrutin législatif 2022 à Saint-Just-le-Martel. Les incertitudes liées à un retour en force de la pandémie de covid seraient de nature à détourner l'attention des habitants de Saint-Just-le-Martel (87590) de leur devoir civique. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 80,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 83,54% au premier tour, c'est-à-dire 1 710 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Saint-Just-le-Martel ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 1 955 inscrits sur les listes électorales à Saint-Just-le-Martel, 49,51% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,46% pour le round numéro deux. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.