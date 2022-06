Résultat des législatives à Saint-Léger-du-Bourg-Denis - Election 2022 (76160) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Résultat des législatives 2022 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Le résultat de la législative à Saint-Léger-du-Bourg-Denis a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. Dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime, les 2719 électeurs de Saint-Léger-du-Bourg-Denis ont penché pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime s'élève à 51%, ce qui représente 1 397 votants. Sébastien Duval a collecté 32% des voix dans la localité. En 2e place, Annie Vidal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 28% des votes. A la troisième place, Bastien Holingue (Rassemblement National) récupère 19% des votes. Les électeurs des 86 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Léger-du-Bourg-Denis ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Léger-du-Bourg-Denis Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 27,93% Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,14% 31,69% Bastien Holingue Rassemblement National 19,39% 19,16% Jonas Haddad Les Républicains 13,13% 7,89% Maxence Briquet Reconquête ! 4,02% 4,13% Catherine Depitre Divers gauche 3,97% 4,94% Dorian Le Bay Divers 1,92% 1,25% Nathalie Letort Droite souverainiste 1,46% 1,47% Jean-Claude Garault Divers extrême gauche 1,02% 1,03% Jody Horcholle Divers centre 0,44% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Saint-Léger-du-Bourg-Denis Taux de participation 53,79% 51,38% Taux d'abstention 46,21% 48,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 2,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,79% Nombre de votants 51 261 1 397

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Léger-du-Bourg-Denis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Quel résultat aux législatives de Saint-Léger-du-Bourg-Denis pour la coalition LFI-PS-EELV ? Les inscrits de Saint-Léger-du-Bourg-Denis avaient concédé 23,1% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,2% et 2,15% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 31,45% à Saint-Léger-du-Bourg-Denis pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces indications des ultimes semaines s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Saint-Léger-du-Bourg-Denis au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,86% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 23,78%, puis Jean-Luc Mélenchon à 23,1% et Yannick Jadot à 6,2%. 14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux élections législatives à Saint-Léger-du-Bourg-Denis À Saint-Léger-du-Bourg-Denis, le taux de participation sera indiscutablement l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,09% au premier tour. L'inflation qui alourdit les finances des ménages, combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, sont de nature à de faire baisser la participation à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. 11:30 - Le score de la participation lors des législatives 2022, un élément fort à Saint-Léger-du-Bourg-Denis ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents scrutins ? En 2017, lors des législatives, sur les 2 590 inscrits sur les listes électorales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, 58,88% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,19% au dernier round. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les électeurs de Saint-Léger-du-Bourg-Denis ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix La commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 10 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Saint-Léger-du-Bourg-Denis soit à peu près autant que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans ces lignes.

Législatives 2022 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (Seine-Maritime) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 28,9% des votes au premier tour à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,8% et 23,1% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Léger-du-Bourg-Denis avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 62,7% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37,3% des suffrages. Le président des Français sera-t-il à même de remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?