En direct

19:07 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Léonard-de-Noblat ? Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Léonard-de-Noblat, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 20,94% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,83% et 2,59% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 27,36% à Saint-Léonard-de-Noblat pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Léonard-de-Noblat ? Avec 25,23% des votes exprimés, au 1er round à Saint-Léonard-de-Noblat, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 22,91%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,94% et Éric Zemmour à 5,91%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront probablement ce décor et donc le résultat des législatives à Saint-Léonard-de-Noblat au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Saint-Léonard-de-Noblat, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Léonard-de-Noblat, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La peur d'une reprise du covid-19 et ses conséquences en matière sanitaire et économique seraient de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Léonard-de-Noblat. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,71% au niveau de la commune, contre une participation de 79,87% au premier tour, ce qui représentait 2 670 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Saint-Léonard-de-Noblat ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins antérieurs. Au moment des législatives de 2017, parmi les 3 431 inscrits sur les listes électorales à Saint-Léonard-de-Noblat, 56,89% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 51,56% pour le dernier round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.