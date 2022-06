Résultat de la législative à Saint-Lô : en direct

17:09 - À Saint-Lô, des sondages aussi pertinents qu'en France ?

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Saint-Lô, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 35,09% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 19,88%, puis Marine Le Pen à 19,34% et Yannick Jadot à 5,94%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute chambouler ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.