Résultat de la législative à Saint-Marcel-sur-Aude : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Marcel-sur-Aude sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Marcel-sur-Aude. En direct 18:13 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon deuxième à Saint-Marcel-sur-Aude Dans l'unique bureau de vote de Saint-Marcel-sur-Aude, les voix qui avaient choisi la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour seront peut être déterminantes ce dimanche pour le second tour du scrutin. L'Insoumis avait cumulé 23,79% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,16%, 2,62%, 2,44% et 2,89% le 10 avril. Soit une réserve de voix de 26,11% du côté de la gauche. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Saint-Marcel-sur-Aude ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à Saint-Marcel-sur-Aude. La candidature Rassemblement National a raflé 39,94% des suffrages lors du 1er round de la législative dimanche 12 juin. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 23,79% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 17,18% des votes. 13:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Saint-Marcel-sur-Aude Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Les jeunes générations montrent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, 44,46% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Marcel-sur-Aude avaient pris part au scrutin au deuxième round, ce qui représentait 586 votants sur les 1448 habitants en âge de voter. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Saint-Marcel-sur-Aude sera connu ce 19 juin ! Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont en course dans la circonscription de Saint-Marcel-sur-Aude ce dimanche 19 juin 2022, pour le 2e tour des législatives 2022. Un nombre de prétendants réduit. Et les 1448 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 2e volet.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Marcel-sur-Aude - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Marcel-sur-Aude aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Christophe Barthès Rassemblement National Sophie Courrière Calmon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Marcel-sur-Aude - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Marcel-sur-Aude

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Marcel-sur-Aude Christophe Barthès (Ballotage) Rassemblement National 32,80% 39,94% Sophie Courrière Calmon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,15% 23,79% Danièle Hérin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,98% 17,18% Laurent Perez Les Républicains 5,17% 5,43% Axel Roulliaux Reconquête ! 4,74% 4,26% Laure-Nelly Amalric Ecologistes 2,99% 3,38% Nicole Gadrat Divers extrême gauche 1,52% 1,32% Patricia Dandeu Ecologistes 1,36% 1,47% Gilbert Biasoli Droite souverainiste 1,29% 3,23% Juliette Sikora Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Marcel-sur-Aude Taux de participation 50,65% 48,42% Taux d'abstention 49,35% 51,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 3,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,14% Nombre de votants 49 877 705

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Saint-Marcel-sur-Aude. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix parmi les 1456 électeurs de Saint-Marcel-sur-Aude de la 1ère circonscription de l'Aude. La participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de l'Aude s'élève à 48%. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 1ère circonscription de l'Aude : 113 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans cette circonscription. Christophe Barthès a obtenu 40% des voix. Il arrive devant Sophie Courrière Calmon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Danièle Hérin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent 24% et 17% des suffrages.

Législatives 2022 à Saint-Marcel-sur-Aude : les enjeux