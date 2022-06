En direct

19:51 - Quel résultat aux législatives de Saint-Martin-d'Abbat pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 11,65% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Saint-Martin-d'Abbat il y a deux mois. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,09% et 1,57% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 17,31% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Martin-d'Abbat.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Martin-d'Abbat ? Lors de la dernière échéance, à Saint-Martin-d'Abbat, Marine Le Pen figurait en tête au premier round de l'élection avec 32,21% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,75%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 11,65% et Éric Zemmour, quatrième à 6,61%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront probablement ce paysage lors des législatives à Saint-Martin-d'Abbat. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la Nupes dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Saint-Martin-d'Abbat Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Martin-d'Abbat ? La flambée des prix qui alourdit les finances des familles est de nature à détourner les électeurs de Saint-Martin-d'Abbat (45110) des isoloirs. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,65% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,93% au premier tour, soit 974 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Martin-d'Abbat ? Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 55,96% des personnes aptes à voter à Saint-Martin-d'Abbat avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,41% au second tour. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.