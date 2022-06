Résultat de la législative à Saint-Martin-du-Mont : en direct

En direct

19:24 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Saint-Martin-du-Mont ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,7% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Martin-du-Mont le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,48% et 2,36% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 21,54% pour la Nupes pour ces législatives à Saint-Martin-du-Mont.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Martin-du-Mont ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Saint-Martin-du-Mont au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or le président sortant avait obtenu 26,35% des voix à Saint-Martin-du-Mont, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen s'était hissée à 26,86% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,7% (contre 22%).

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Saint-Martin-du-Mont reste la participation À Saint-Martin-du-Mont, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés des élections législatives 2022. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple en mesure d'inciter les habitants de Saint-Martin-du-Mont à se désintéresser de l'élection. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 82,26% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,44% au premier tour, soit 1 204 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Saint-Martin-du-Mont ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, 50,9% des personnes aptes à voter à Saint-Martin-du-Mont s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 44,34% au round numéro deux.