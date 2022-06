Les votants de Saint-Martin-en-Bresse avaient concédé 14,41% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de la dernière présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,39% et 1,86% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total probable de 18,66% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Martin-en-Bresse ?

Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Saint-Martin-en-Bresse. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Lors de la dernière élection, à Saint-Martin-en-Bresse, Marine Le Pen glanait meilleure place au premier tour de l'élection avec 34,48% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,29%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 14,41% et Éric Zemmour, quatrième à 7,07%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.