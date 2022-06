Résultat de la législative à Saint-Maurice-de-Lignon : 2e tour en direct

En direct

18:13 - La coalition LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Saint-Maurice-de-Lignon Le point de départ pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" s'élevait à 23,93% avant ces législatives à Saint-Maurice-de-Lignon. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Maurice-de-Lignon, les voix qui avaient finalement choisi la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés le 12 juin pour la législative étaient pourtant de 16,78% dimanche dernier. De quoi offrir tout de même la deuxième position à la Nupes.

15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle gagner à Saint-Maurice-de-Lignon ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Saint-Maurice-de-Lignon. Dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour des élections législatives, les électeurs de Saint-Maurice-de-Lignon ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 52,19% des votes. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à 16,78% et 12,94% des votes.

13:30 - À Saint-Maurice-de-Lignon, l'enjeu majeur de ces législatives reste l'abstention Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 48,48% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Maurice-de-Lignon avaient pris part au scrutin au second round, ce qui représentait 879 votants sur les 1891 personnes inscrites sur les listes électorales. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est très bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round, six points de plus qu'au premier tour.