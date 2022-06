En direct

19:43 - Quel résultat aux législatives de Saint-Melaine-sur-Aubance pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Melaine-sur-Aubance, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 16,48% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les conversions des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,62% et 1,92% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 26,02% à Saint-Melaine-sur-Aubance pour ce premier tour.

16:30 - À Saint-Melaine-sur-Aubance, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? À Saint-Melaine-sur-Aubance, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position de la dernière élection avec 39,77% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,48%. On trouvait plus loin, avec 15,38%, Marine Le Pen et enfin, à 7,62%, Yannick Jadot. Les indications nationales des dernières heures infléchiront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives à Saint-Melaine-sur-Aubance dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Saint-Melaine-sur-Aubance À Saint-Melaine-sur-Aubance, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les tarifs du gaz et du pétrole sont par exemple capables de modifier la stratégie de vote des habitants de Saint-Melaine-sur-Aubance. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 83,15% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,57% au premier tour, c'est-à-dire 1 492 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des élections législatives, un élément essentiel à Saint-Melaine-sur-Aubance ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des scrutins passés, les 2 139 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 1 668 personnes en âge de voter à Saint-Melaine-sur-Aubance, 59,59% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 48,86% pour le second round.