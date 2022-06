Résultat de la législative à Saint-Nazaire-d'Aude : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Nazaire-d'Aude dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Nazaire-d'Aude sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Nazaire-d'Aude. En direct 18:12 - La 2e place à Saint-Nazaire-d'Aude pour le bloc des Insoumis Les électeurs de Saint-Nazaire-d'Aude avaient donné 24,01% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la première étape des législatives 2022. Mais ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,8%, 2,63%, 0,85% et 2,86% il y a deux mois. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 23,14% à Saint-Nazaire-d'Aude pour ce premier tour. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Saint-Nazaire-d'Aude ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités électorales des territoires, comme par exemple à Saint-Nazaire-d'Aude. Pour le premier round, le 12 juin dernier, les électeurs de Saint-Nazaire-d'Aude ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 38,38% des voix. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 24,01% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 22,72% des votes. 13:30 - À Saint-Nazaire-d'Aude, l'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 44,67% des électeurs de Saint-Nazaire-d'Aude avaient pris part au vote au second round, en d’autres termes 645 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Le 2e round des élections a débuté à Saint-Nazaire-d'Aude On vote déjà depuis plusieurs heures à Saint-Nazaire-d'Aude et il y a encore de la marge pour se lancer lors de ce second épisode, puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont toujours présents pour l'épilogue des législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Nazaire-d'Aude - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Nazaire-d'Aude aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Christophe Barthès Rassemblement National Sophie Courrière Calmon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Nazaire-d'Aude - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Nazaire-d'Aude

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Nazaire-d'Aude Christophe Barthès (Ballotage) Rassemblement National 32,80% 38,38% Sophie Courrière Calmon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,15% 24,01% Danièle Hérin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,98% 22,72% Laurent Perez Les Républicains 5,17% 3,08% Axel Roulliaux Reconquête ! 4,74% 4,49% Laure-Nelly Amalric Ecologistes 2,99% 3,47% Nicole Gadrat Divers extrême gauche 1,52% 1,80% Patricia Dandeu Ecologistes 1,36% 1,03% Gilbert Biasoli Droite souverainiste 1,29% 1,03% Juliette Sikora Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Nazaire-d'Aude Taux de participation 50,65% 48,04% Taux d'abstention 49,35% 51,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 1,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,63% Nombre de votants 49 877 797

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Nazaire-d'Aude est désormais publié. La candidature Rassemblement National arrive en première position chez les 1659 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de l'Aude résidant à Saint-Nazaire-d'Aude. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Saint-Nazaire-d'Aude. Les électeurs de 113 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Christophe Barthès a engrangé 38% des votes. Il ressort devant Sophie Courrière Calmon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Danièle Hérin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 24% et 23% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 1ère circonscription de l'Aude s'élève à 52% (soit 862 non-votants).

Législatives 2022 à Saint-Nazaire-d'Aude : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Nazaire-d'Aude (11) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 39% des suffrages au premier tour à Saint-Nazaire-d'Aude. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 17% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Nazaire-d'Aude avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 62% des voix, abandonnant ainsi 38% des votes à Emmanuel Macron.