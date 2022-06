Résultat des législatives à Saint-Nicolas-d'Aliermont - Election 2022 (76510) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Nicolas-d'Aliermont. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de bulletins de votes auprès des 2827 citoyens de Saint-Nicolas-d'Aliermont votant dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux urnes dans la commune pour cette circonscription atteint 48%. Sébastien Jumel a effectivement raflé 37% des votes. Patrice Martin (Rassemblement National) et Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec respectivement 30% et 21% des suffrages. Reste à savoir si les habitants des 153 autres communes rattachées à la 6ème circonscription de la Seine-Maritime voteront comme ceux de Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 41.2% des votes au premier tour à Saint-Nicolas-d'Aliermont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et celui qui fit office de 3e homme de l'élection de 2022 avaient obtenu 25.7% et 13.2% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Saint-Nicolas-d'Aliermont avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 59.0% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 41.0% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les votants de Saint-Nicolas-d'Aliermont ( Seine-Maritime ) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.