Résultat des législatives à Saint-Orens-de-Gameville - Election 2022 (31650) [PUBLIE]

12/06/22 23:13

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à Saint-Orens-de-Gameville. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes auprès des 9810 habitants de Saint-Orens-de-Gameville votant dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Le niveau de la participation atteint 61% des citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription électorale. Dominique Faure a recueilli 37% des votes dans la commune. Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 31% des voix. Quant à elle, Christelle Poirier (Rassemblement National) ramasse 12% des votes. Reste à savoir si les citoyens des 107 autres communes rattachées à la 10ème circonscription de la Haute-Garonne feront les mêmes choix que ceux de Saint-Orens-de-Gameville.

Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 8 549 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Orens-de-Gameville s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 64,66%). Le taux de participation était de 55,55% pour le dernier round.

Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Saint-Orens-de-Gameville, Emmanuel Macron finissait en tête avec 32,98% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,5%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position à 15,37% et Éric Zemmour à 7,29%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute remettre en question ce tableau lors des législatives à Saint-Orens-de-Gameville au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%.

Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Orens-de-Gameville, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait atteint 21,5% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,44% et 2,72% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 30,66% pour la coalition de gauche dans la commune.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32.98% des votes au premier tour à Saint-Orens-de-Gameville, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de La France Insoumise et l'ex-députée européenne avaient obtenu 21.50% et 15.37% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Orens-de-Gameville avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 69.57% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 30.43% des voix. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Saint-Orens-de-Gameville ( Haute-Garonne ) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.