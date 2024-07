Résultat des législatives 2024 à Lanta (31570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a récolté 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Lanta, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 31,52% des votes dans la localité. Une poussée à comparer néanmoins avec les 33,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 51,01% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Rassemblement national : quel score à Lanta à l'issue des dernières législatives ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. La progression du RN semble déjà forte à Lanta entre le score du mouvement en 2022 (18,38%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (33,33%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour annoncer une implantation solide du parti sur place, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Lanta Le nombre de votes du RN va ainsi être le déterminant pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement. A l'inverse de l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives de l'époque à Lanta ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 18,38% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 33,08% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Nupes (51,01% contre 48,99% pour LREM). Alice Assier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Selon les projections des sondeurs établies jusqu'à présent, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes maintiendraient une centaine de députés. Il faut bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales. Le 30 juin dernier, les électeurs de Lanta ont placé en tête Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 33,33% des bulletins de vote. Jacques Oberti (Nouveau Front populaire) et Dominique Faure (Majorité présidentielle) suivaient en recevant respectivement 31,52% et 28,19% des électeurs dans la ville. C'est en revanche Jacques Oberti qui devançait ses adversaires, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 36,24% devant Caroline Falgas-Colomina avec 30,37% et Dominique Faure avec 28,99%.

19:21 - Participation à Lanta : un sursaut par rapport au scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des élections antérieures ? À Lanta, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 18,2%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 35,79% au niveau de Lanta, contre une abstention de 38,61% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Lanta ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Lanta ? L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Lanta était de 18,2%. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 12,55% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 17,71% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,65% au premier tour. Au second tour, 44,61% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Le rejet de la politique en place pourrait potentiellement avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Lanta.

17:29 - Analyse socio-économique de Lanta : perspectives électorales Quel portrait faire de Lanta, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 27,12% de cadres supérieurs pour 2 220 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. L'existence de 189 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,74%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,4% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 33,44% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1032,89 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Lanta incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.